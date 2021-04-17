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Виноградопригодных земель на Кубани стало почти в два раза больше
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 
Общество

Виноградопригодных земель на Кубани стало почти в два раза больше

Работа по инвентаризации территорий на Кубани ведется по поручению губернатора. За несколько месяцев площадь виноградопригодных земель удалось увеличить с 27 до 50 тысяч гектаров

Краснодар, 17 апреля. Инвентаризация виноградопригодных территорий на Кубани идет по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Там планируют запретить жилищное строительство. Проект закона уже подготовлен, депутаты рассмотрят его на апрельской сессии ЗСК.

«В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму, и мы обязаны их сохранить. В восьми городах и районах края в течение нескольких месяцев работали специалисты краевых министерств. Совместно с представителями муниципалитетов они проанализировали земли сельхозназначения, в результате площадь виноградопригодных земель в регионе увеличилась с 27 до 50 тысяч гектаров. Закрепим их в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Учет таких участков проведен в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. А вообще на Кубани расположена треть виноградников всей страны. Ежегодно в крае увеличивают площади новых насаждений. Только в 2021 году хотят заложить еще 1700 га плантаций. Поддержат виноградарство и за счет бюджета — выделено 614 млн рублей, которые потратят на закладку виноградников и уход за ними, а также на установку шпалеры.

Добавим, что по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» вина, произведенные на Кубани поставляют в 16 стран мира. В этом году будет отгружено около 4,5 млн литров. Месяцем ранее в России впервые было зарегистрировано географическое указание для винодельческой продукции. Теперь вино и шампанское Краснодарского края выпускается под единым брендом «Кубань».

Ранее ФАН рассказывал о том, как развивается винодельческая отрасль в Краснодарском крае. Регион занимает первое место в России по производству винограда. Ежегодно собирается более 200 тыс. тонн в год — это свыше 42% общероссийского объема. 

 

краснодарский край кондратьев виноделие виноградники виноградопригодные земли
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