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Силовики выявили несколько фактов мошенничества при строительстве ФАПов в Адыгее
mvd.ru  / 
Происшествия

Силовики выявили несколько фактов мошенничества при строительстве ФАПов в Адыгее

В отношении 34-летнего руководителя одной из строительных компаний завели второе уголовное дело. На этот раз он положил себе в карман около 400 тысяч рублей, в первом случае ущерб составил 288 тысяч.

Краснодар, 17 апреля. В Адыгее выявили новый факт крупного мошенничества при строительстве фельдшерско-акушерского пункта. Сотрудники УФСБ России по региону при взаимодействии с оперативниками республиканского МВД узнали об очередном факте противоправной деятельности 34-летнего жителя Московской области — генерального директора строительной компании. 

С ним был заключен контракт на строительство ФАПа в поселке Подгорном Майкопского района, стоимостью около 4 миллионов рублей.

«В декабре 2020 года генеральный директор указанной фирмы, в обоснование выполненных работ, отчитался составленными им заведомо фиктивными актами о приемке. На их основании на расчетный счет общества была перечислена вся вышеуказанная сумма», — рассказал ФАН Байзет Гомлешко, официальный представитель МВД по Адыгее.

Специалисты установили, что по факту на объекте работы не были выполнены на сумму более 400 тысяч рублей. Поэтому открытие пункта медицинской помощи затянулось.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что ранее на директора компании завели уголовное дело из-за хищения денег во время строительства аналогичного объекта в хуторе Грозном. Работу подрядчик сделал некачественно. Отваливалась плитка, а стены были в трещинах. Недостача там составила без малого 300 тысяч рублей. 

В Адыгее на 2021 год было запланировано строительство 23 ФАПов по нацпроекту «Здравоохранение», суммарно на эти цели было выделено 124 миллиона рублей. При этом республиканский минздрав стал самым крупным партнером компании, к которой теперь появились вопросы у силовиков. С организацией было заключено 20 контрактов на 81 миллион рублей. 

Ранее ФАН писал о том, что в Адыгее очень часто стали фиксировать случаи дистанционного мошенничества. Жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников, даже берут кредиты в погоне за легкими деньгами.

 

 

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