Центральные пляжи и набережные откроют в Сочи уже 1 мая

Краснодар, 17 апреля. Работы по подготовке к новому сезону в Сочи вышли на финишную прямую. Уже через две недели для посещения откроют центральные набережные и главные пляжные территории во всех районах города-курорта. Летом в городе можно будет отдохнуть на территории 200 пляжей, большая часть из них находится в Лазаревском районе.

По рекомендациям кубанского минкурортов, с учетом дизайн-кода города, в Сочи разработали новый каталог пляжного оборудования. Его выдержали в единых стилистических требованиях, преимущественно в светлых тонах. В 2020 году в Сочи с одного до пяти лет увеличили срок действия договоров аренды пляжей, это позволило привлечь дополнительные средства в благоустройство и обеспечение безопасности в таких местах.

«Предметом особой гордости для Сочи стало участие наших пляжей в международной экологической программе «Голубой флаг». В прошлом году экосертификаты получила 21 пляжная территория. В этом году мы планируем, что их получат не менее 30 сочинских пляжей», — рассказал Алексей Копайгородский, глава Сочи.

Добавим, что результаты официального решения Международного жюри по поводу присуждения «Голубого флага» будут объявлены 20 апреля. Наличие этой «награды» говорит не только об удобствах пляжей и их доступности, но также и о чистоте территории и качестве морской воды.

Как рассказали ФАН туристы, отдыхающие в Сочи уже сегодня — пляжи уже облюбовали сотни гостей курорта, некоторые даже открыли купальный сезон. Известно, что в городе в эти дни отдыхает более 100 тысяч гостей. И это только «организованные» туристы. Номерной фонд уже заполнен на 70%.

Ранее ФАН сообщал о том, туристы возмутились высокими ценами в ресторанах Сочи, однако выяснилось, что в городе-курорте достаточно мест, где можно вкусно поесть и при этом не платить много денег.











