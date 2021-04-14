Горячую линию откроют в Сочи для туристов из-за массового потока гостей на курорт

Краснодар, 14 апреля. В Сочи провели расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Поводом стало принятое решение о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня. Уже известно, что туристы начали массово переносить заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края.

«Мы ожидали принять в период с мая по сентябрь около 4 миллионов гостей. Сегодня очевидно, что эта цифра может быть гораздо больше. Ожидаемый пиковый спрос на отдых в Сочи — это новый вызов. В условиях массового притока туристов в город важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Опыт работы в условиях пандемии у курорта колоссален. Существуют четкие алгоритмы по всем направлениям и отраслям. Нужно объединить комплекс мер зимнего и летнего сезонов», — заявил Алексей Копайгородский, глава Сочи.

В мэрии Сочи ФАН рассказали, что сделают все, чтобы достойно провести этот сезон. Для этого предельно важно не допустить вспышек коронавирусной инфекции. 26 апреля, за пять дней до официального старта сезона, в городе начнет работать летний межведомственный оперативный штаб. В этот день также представят полную программу отдыха и развлечений для туристов.



Будет разработана система оповещения о загруженности номерного фонда. В каждом объекте сферы гостеприимства начнут работать информационные стойки, где туристы смогут получить всю актуальную информацию.

«Также в городе откроют «горячую линию» для туристов, на нее можно обратиться по любому вопросу. С 15 апреля персонал гостиниц и отелей пройдет дополнительный инструктаж по вопросу соблюдения мер эпидемиологической защиты», — уточнили в мэрии Сочи.

Отдельный момент — запас провизии. Перебоев с поставкой товаров первой необходимости допустить нельзя, подчеркнул глава Сочи. Вместе с этим в городе будут вести мониторинг цен и качества оказания услуг. Также запланировано обеспечить запас медикаментов и лекарств, предусмотреть создание дополнительных бригад скорой помощи, привлечь медиков из других территорий края или даже регионов России. В общественном транспорте города-курорта усилят контроль за соблюдением масочного режима.

«Мы приехали в Сочи из Алтайского края. Отдыхаем с мужем. Специально прилетели пораньше, чтобы избежать большого потока туристов. И хорошо, что так поступили. Я не представляю, что здесь будет буквально через пару недель-месяц. Ведь даже сейчас очень много туристов. Кстати, на Кубани гораздо жестче соблюдают масочный режим, это я отметила еще в первый день, когда мы только прилетели в регион. А насчет Турции мы даже и не думали — лучше в России, я считаю, что так безопаснее», — поделилась с ФАН Мария Квасова, жительница Барнаула.

Добавим, что сочинским коммунальщикам поручили провести мониторинг систем жизнеобеспечения курорта, проверить экстренные мощности, состояние техники и оборудования. При необходимости, число бригад для работы в ночное время будет увеличено, чтобы быстро устранять неполадки и оперативно реагировать на жалобы горожан и туристов.

Что касается ситуации с распространением коронавируса в регионе, то она стабильная, отмечается снижение числа регистрируемых случаев. За последние сутки положительные тесты получили 103 жителя региона. На первом месте по количеству заболевших находятся Краснодар и Сочи, но в городе-курорте случаев COVID-19 заметно меньше, чем в столице Кубани. Прививку от коронавируса в крае уже поставили почти 300 тысяч человек, до конца недели ожидается поставка еще 100 тысяч доз вакцины.

Ранее ФАН сообщал, что туристы в Сочи жалуются на высокие цены в заведениях общепита. Эту тему широко обсуждают в социальных сетях, но большинство комментаторов сходятся на том, что в Сочи есть много мест, где можно поесть недорого и вкусно. Мало того, такие заведения есть и на главной набережной. Это не рестораны, но качество блюд заметно не отличается.