Сотрудник администрации Краснодара пойдет под суд за взятку в полмиллиона

Краснодар, 14 апреля. Бывший главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара попался при получении крупной взятки еще летом прошлого года. Теперь точку в этом деле поставит суд, куда уголовное дело уже направлено, вместе с обвинительным заключением.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации Краснодара. Его действия квалифицировали по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ. Если вина подсудимого будет доказана, то он отправится за решетку на срок до 12 лет.



Следствию стало известно, что в 2020 году в департамент городского хозяйства и ТЭК от строительной компании поступили документы на согласование. Они касались прокладки трассы кабельной линии при строительстве учебно-спортивного центра одного. Рассмотрением обращения легло на плечи обвиняемого, который решил встретиться с подрядчиком во время выезда на объект. Там он обнаружил зеленые насаждения в охранной зоне, которые могли быть уничтожены при проведении работ и сообщил, что необходимо сделать расчет размера платы за компенсационное озеленение.

«В дальнейшем фигурант озвучил подрядчику размер платы, и в ходе личной беседы сообщил о готовности за взятку в 500 тысяч рублей внести в акт обследования ложные сведения о количестве и качестве растительности, что приведет к существенному снижению итоговой платы и расчета порубочного билета и согласование проектной документации», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю.

16 июня 2020 года подрядчик, который действовал под контролем правоохранителей, передал чиновнику требуемую сумму. Далее эти действия пресекли полицейские.

Ранее ФАН писал о том, что бывший глава центра стандартизации Красноярска стал фигурантом уголовного дела. Экс-руководитель несколько лет подряд заключал прямые договоры с аффилированными организациями без проведения конкурентных закупок. После этого на его личные банковские счета было переведено более 6,5 млн рублей.