Детские пришкольные лагеря на Кубани откроются уже в мае

Краснодар, 14 апреля. Уже в мае в некоторых районах Краснодарского края откроются детские пришкольные лагеря. За сезон их смогут посетить 96 тысяч школьников. В прошлом году они не работали из-за коронавирусных ограничений, которые были введены в регионе.

Первые лагеря примут детей в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Гулькевичском, Кущевском, Ленинградском, Славянском и Темрюкском районах.

Об организации работы профильных школьных лагерей на видеоселекторе вице-губернатор Анна Минькова обсудила с заместителями глав по соцвопросам.

«Родители и дети очень ждут открытия пришкольных лагерей. В прошлом году они не работали из-за ограничительных мероприятий. Сейчас эпидситуация и новое постановление Роспотребнадзора позволяют нам их открыть, но они будут работать с учетом ограничений. В целом из краевого бюджета на эти цели направляем 212 млн рублей. Восемь муниципалитетов открывают лагеря на базе школ уже в конце мая. Это школы, которые не принимают экзамены», — рассказала Анна Минькова, заместитель губернатора Краснодарского края.

В администрации Краснодарского края также отметили, что в 2021 году около 8 тысяч ребят примут 376 лагерей труда и отдыха. В целом на Кубани повышенное внимание будет уделено не только соблюдению антиковидных требований, но и вопросам безопасности школьников в летнее время.

Ранее ФАН писал о том, что школьники Приморья получат скидку 50% на проезд в поездах летом. Скидка будет распространяться при оформлении необходимых для проезда документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования. В их число входят как фирменные, так и вагоны второго и третьего класса электропоездов дальнего следования, проезжающих по территории России.