Туристы возмутились высокими ценами в ресторанах Сочи, ФАН узнал подробности

Краснодар, 14 апреля. Курортный сезон на Кубани в этом году откроется на месяц раньше срока — уже 1 мая. Такое решение принято администрацией региона. Сейчас продолжается подготовка пляжей, курортных территорий, объектов размещения к массовому наплыву гостей. Ожидается, что в мае заполняемость номерного фонда в популярных курортных городах достигнет 100% и меньше до конца сезона становиться не будет. Но огромный поток туристов устремился в Сочи уже в апреле, так как погода, к примеру в Сочи, радует. Некоторые из гостей удивились высоким ценам на еду в ресторанах города-курорта. ФАН попытался разобраться в ситуации.

В одном из популярных сочинских пабликов в социальных сетях недовольные ценами туристы написали о том, что совсем «скромно» посидели в ресторане на набережной. И очень удивились счету. При этом гости города сообщают, что это был последний день их отдыха и ранее они питались в столовых и недорогих кафе. Здесь же решили побаловать себя.

«Мы понимали, что цены в заведениях на набережной будут высокие не от того, что там вкуснее еда, а исключительно из-за места, но все же решили зайти «перекусить» в дорогой ресторан на набережной. Именно перекусить, потому что мы были не особо голодные и на это тоже был расчет — раз еды закажем немного, то и счет будет не очень большой. Как же мы ошибались!», — рассказали туристы в социальных сетях.

Гости хотели посидеть в шатре и полюбоваться красотами Сочи, но администратор заведения предупредила их о том, что залог за него составит 3000 рублей. Такую сумму они тратить не собирались, поэтому решили поесть в общем зале. Так как туристы были не особо голодными, то решили заказать по минимуму — по одному блюду на человека и порцию овощей гриль на двоих. Из основных блюд была запеченная форель и шашлык, 300 граммов. Меньше заказывать нельзя, рассказали гости заведения. Дополнили свою трапезу двумя бокалами недорогого вина.

К еде претензий у гостей не было, они назвали ее совершенно обычной, такой, которую готовят и в других заведениях Сочи. А вот сумма за ужин, по их мнению, оказалась очень высокой — 2850 рублей на двоих. Тут то они и поняли, что могли посидеть и в шатре, тогда хотя бы вид был более интересный.

Да, довольно дорого, говорят туристы. Но винят в этом только себя, отмечая, что если бы прошли пару сотен метров — могли бы прилично сэкономить. А сам Сочи теперь они называют дорогим курортом и говорят о том, что деньги там делают буквально на всем.

С этим не согласились многие комментаторы, которые живо начали обсуждать эту тему. Они заявляют, что в Сочи есть много мест, где можно поесть недорого и вкусно. Мало того, такие заведения есть и на набережной. Да, это не рестораны, однако качество блюд заметно не отличается.

«Не считаю Сочи дешевым городом, но 3000 на двоих в ресторане (не кафе, а именно ресторане)… Не знаю на что рассчитывал автор. Зайти на 1000 покушать можно разве что в столовке. Перекусить на такую сумму можно чаем и десертом. А заказывая шашлык и запеченную форель… Нет слов», — написал в комментариях Алексей Казанцев.

Другие комментаторы недоумевают, почему гости сразу не ушли из ресторана. Ведь в меню цены казаны, и рассчитывать на меньший счет было никак нельзя. Есть и те, кто говорит, что это и вовсе недорого. Кстати, цены в заведениях общепита на курортах Кубани за последнее время резко не менялись. Об этом нам рассказали администраторы сразу нескольких кафе и ресторанах Сочи, Геленджика и Анапы.

«Работаю здесь уже третий год. На что-то стали повыше ценники. Но мы даже меню не переделывали, внесли просто несколько правок. В целом, если судить по Геленджику, то плюс-минус везде все одинаково, не могу сказать, что наблюдается именно рост цен, может быть незначительно», — рассказал ФАН Артем Кузыченко, сотрудник кафе в Геленджике.

Способов сэкономить на питании во время отдыха на курортах Черного моря более чем достаточно. К примеру, широко распространена сеть доставки еды, рестораны предлагают существенные скидки при самовывозе, а сами точки находятся в ключевых курортных территориях, откуда до отеля или гостиницы, как правило, рукой подать.

Добавим, что самые экономные туристы поступают еще проще. Они снимают номера в таких объектах размещения, где еду можно приготовить самостоятельно. Что называется «дешево и сердито». Именно поэтому можно смело заявить, что отдых на курортах Краснодарского края доступен гостям с любым уровнем дохода, главное правильно ко всему подойти.

Ранее ФАН писал о том, что Кубань готова принять туристов, которые не смогут улететь в Турцию из-за сложной эпидемиологической обстановки.