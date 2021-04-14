Лже-трейдеры обманули жительницу Краснодара на 300 тысяч рублей

Краснодар, 14 апреля. Жительница Краснодара «повелась» на рекламный баннер в одной из социальных сетей. Перейдя по ссылке она узнала, что можно быстро получить «легкие деньги», но без вложения своих собственных не обойтись. Речь шла об очень выгодном инвестировании под высокий процент.

40-летняя женщина не задумываясь оставила свои контактные данные в форме обратной связи, после чего ей поступил звонок от мужчины, который представился трейдером банка. Он помог ей зарегистрироваться на сайте, дал рекомендации и продиктовал номер электронного кошелька.

Женщина решила испытать свою удачу. И отправила перевод на 15 тысяч рублей. Через пару дней она заметила, что ей было начислено еще 10 тысяч рублей дополнительно. Поняв, что схема работает, она решила перевести злоумышленникам еще 250 тысяч рублей. Спустя некоторое время ей позвонил еще один «трейдер», но из другого банка и убедил ее в перевести деньги и на их площадку. Женщина поверила и отправила туда 78 000 рублей. Но позже свои деньги вывести не смогла, а «помощники» перестали выходить на связь.

«В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводятся необходимые оперативно-розыскные и специальные технические мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников», — рассказал ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по Краснодару.

В полиции Краснодара напоминают о том, что в последнее время участились случаи дистанционного мошенничества. В социальных сетях, в группах популярных мессенджеров мошенники размещают выгодные предложения о возможном быстром и высоком заработке, но ничего общего с действительностью такие предложения не имеют.

Ранее ФАН писал о том, что жители Адыгеи перевели телефонным мошенникам полмиллиона рублей. Жертвами преступников только за один день стали пять человек.