Заведующая детским садом на Кубани попалась на вымогательстве у подчиненных

Краснодар, 14 апреля. Заведующую детским садом в Ейском районе подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1, ст. 285 УК РФ в отношении 68-летней заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20», который находится в Степной.

Следствию стало известно, что как минимум с 1 января 2018 года подозреваемая начала требовать от подчиненных сотрудников систематически передавать ей часть денег, которые те получали в виде премии. От ее действий пострадали 12 человек.

«Свои незаконные требования фигурантка аргументировала тем, что размер премии был завышен и избыточно начислен. Подчиненные, опасаясь необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности и иных негативных для себя последствий, согласились. В результате заведующая с января 2018 по март 2021 года необоснованно получила от сотрудников детского сада более 273 тыс. рублей», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас по уголовному делу продолжаются следственные действия, идет установление всех обстоятельств совершенного преступления. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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