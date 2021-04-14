Уникальные монеты с историей в 2000 лет нашли на Кубани при строительстве дороги

Краснодар, 14 апреля. На Кубани при строительстве дороги нашли монеты, которые были отчеканены еще в древнегреческом Боспорском царстве, его земли в то время охватывали территорию Керченского и Таманского полуостровов.

Эти находки стали возможными из-за строительства и реконструкции федеральной дороги, проходящей по территории Славянского и Темрюкского районов.

«В ходе исследования кургана возле хутора Коржевский обнаружили медные монеты первой четверти II века н.э. Они лежали на глубине 40 см. 20 монет находились в небольшом сосуде, рядом располагалась стопка из 38 монет», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации региона.

Кубань находится на первом месте в России среди регионов по количеству памятников археологии различных исторических эпох – от раннего палеолита до Средневековья. Начиная любое строительство на памятниках археологии, попадающих в границу землеотвода, проводится большой комплекс работ, организуют археологические раскопки. И в процессе работы нередко находят уникальные экспонаты, которые после изучения можно будет увидеть в музеях региона.

«Сейчас монеты проходят камеральную обработку. Это весьма кропотливая работа, которая требует большого профессионализма и терпения, чтобы установить детали производства и историю их обращения. Позже монеты передадут в государственной музейный фонд», — рассказал Сергей Болдин, вице-губернатор Краснодарского края.

Добавим, что двумя неделями ранее археологами были обнаружили древние артефакты на месте реконструкции дороги в Темрюкском районе, одной из самых интересных оказалась ритуальная керамическая чаша, украшенная шестью стилизованными фигурками лошадей. Кроме того, специалистам удалось обнаружить захоронения двухтысячелетней давности, в них отлично сохранился погребальный инвентарь.

Ранее ФАН писал о том, что египетские археологи нашли обломки старинного судна на дне Красного моря. Речь о корабле, который затонул во второй половине XVIII века. Причиной крушения могло стать столкновение с коралловым рифом.