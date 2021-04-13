Трое уроженцев Дагестана пойдут под суд за убийство краснодарского бизнесмена

Краснодар, 13 апреля. Уроженцев Дагестана будут судить на Кубани по обвинению в убийстве по найму и ряду других «тяжких» статей УК РФ. Преступление, о котором потом говорили в Краснодаре очень долго, произошло 29 июня 2020 года. Тогда неизвестные в центре города буквально расстреляли мужчину. Позже выяснилось, что это бизнесмен и он мог быть застрелен именно из-за своей предпринимательской деятельности.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), ч.ч. 3, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация, пособничество в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, по найму, ч. 2 ст. 326 УК РФ (использование заведомо поддельного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления, облегчения его совершения и сокрытия, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали ФАН в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении заказчика убийства было выделено в отдельное производство. Преступная схема выглядела следующим образом: приобретено оружие, прибор для бесшумной стрельбы и патроны. Все это передали исполнителю, который совершил задуманное, а его пособник вывез его на машине в соседний регион.

Чтобы «замести» следы преступления и запутать правоохранителей, подозреваемые приобрели заведомо поддельные госномера (Республики Адыгея), которые установили на автомобиль «Lada Granta». Вечером 29 июня 2020 года они приехали к дому №106 на ул. Леваневского, припарковались рядом с автомобилем потерпевшего «BMW 520i». Как только бизнесмен сел в машину, исполнитель подошёл к водительской двери и трижды прицельно выстрелил, выжить предпринимателю не удалось. В городе объявили план «Перехват».

Злоумышленники спрятали машину в гараже, а поддельные госномера и оружие выкинули в реку Кубань. 1 июля 2020 года пособник уже на «семерке» вывез убийцу в Дагестан, где он скрывался, правда недолго. Преступление раскрыли «по горячим следам».

Вину в преступлении признал только исполнитель убийства, он же «сдал» и остальных участников. Мужчина заявил, что за реализацию преступного плана ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.

«На период следствия в отношении фигурантов судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые продолжают действовать в настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчинам грозят длительные сроки заключения. Санкция за наиболее тяжкое из этих преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее ФАН писал о том, что бизнес-леди заказала убийство отца в Наро-Фоминске. Жизнь своего родителя дама оценила в 1,5 млн рублей. Во время передачи части оговоренной суммы ее задержали сотрудники уголовного розыска, которые выступали в роли наемных убийц.