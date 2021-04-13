Первый в истории: в Краснодаре собрали собственный троллейбус

Краснодар, 13 марта. Свой, первый, краснодарский. Троллейбус нового поколения собрали в столице Кубани. Он создан исключительно под потребности и климатические условия региона. Сборка началась в январе на Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Завершить ее хотели чуть раньше, но сроки пришлось сдвинуть на пару недель из-за отсутствия некоторых комплектующих.

«Сегодня, в День российского троллейбуса, в городе состоялось знаковое событие — готова первая машина краснодарской сборки. Это самый современный, низкопольный, комфортный транспорт, такого еще нет на российском рынке. Кузов универсален, мы можем на его базе производить три модификации машин — обычные троллейбусы «рогачи», с автономным ходом и электробусы. Троллейбус уникален, поэтому поедет на престижную Международную выставку «ЭлектроТранс», которая пройдёт в Москве», — рассказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

В троллейбусе будет 110 мест, около трети из них — для сидения. Это больше, чем в любых других современных машинах. В салоне установлена мощная система кондиционирования, wi-fi, есть двери, оборудованные пандусом, имеется место для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это первый экземпляр, произведенный в кубанской столице, создан он исключительно под потребности и климатические условия нашего региона. Всего в 2021 году планируют собрать не менее 10 машин. Основная цель городского производства – обновить 143 троллейбуса для создания новых маршрутов», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы по сборке новых троллейбусов идут в рамках трехстороннего соглашения. Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано администрацией города, «КТТУ» и компанией «Алькор», которая поставляет комплектующие. Процессу сборки специалистов научили сотрудники немецкой компании «КЛААС». Вполне возможно, что опыт, который будет получен, поможет не только обеспечить электротранспортом потребности региона, но и выйти на близлежащие территории — Республику Крым, Ставропольский край, Ростовскую область.

«Это знаковое событие не только для города, но и Краснодарского края в целом. Безусловно, такая кооперация позволит создать новые рабочие места и повысить производственную мощность нашего предприятия. Более того, создать собственный продукт, который будет пользоваться спросом не только на уровне региона, но и среди наших соседей. Сегодня отрасль машиностроения — это приоритетное направление развития промышленности края», — сказал Иван Куликов, руководитель регионального департамента промышленной политики.

Добавим, что последний раз новые троллейбусы выходили на линию в столице Кубани в конце 2019 года. Было закуплено 12 машин с автономным ходом закупили. 10 из них оплатили из бюджета города, еще две за собственные средства КТТУ. А вот в 2020 году завод, с которым было подписано соглашение о поставке транспорта, свои обязанности не выполнил. Этому помешала пандемия коронавируса.

«Более 70 лет в Краснодаре эксплуатируются троллейбусы, большое количество моделей разных производителей, но впервые мы выпускаем на линию машину, собранную у нас на предприятии. На базе этой модели сможем делать и с троллейбусы с автономным ходом и экобусы. Спасибо всем сотрудникам мастерских, компании «Алькор», главе города за помощь и поддержку», — заявил Александр Грачев, директор МУП «КТТУ».

13 апреля называют Днем рождения российского троллейбуса. В этот день 119 лет в нашей стране первыми этот электротранспорт (троллейкар Фрезе) увидели жители Санкт-Петербурга. В Краснодаре они начали работать лишь в 1950 году. Сегодня по маршрутной сети кубанской столицы курсируют 187 единиц этой техники.

Ранее ФАН писал о том, что первый троллейбус выйдет на линию уже в апреле. Но, было решено отправить первую машину на престижную выставку в Москву. Поэтому горожане и гости Краснодара смогут оценить его преимущества примерно через месяц.