Сотни молодых семей на Кубани получат выплаты на улучшение жилищных условий

Краснодар, 13 апреля. На Кубани до конца года социальные выплаты для улучшения жилищных условий получат 354 молодые семьи. Субсидии предоставляются по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

На этот раз в ней приняли участие 55 городов, сел и станиц региона. В апреле выдали 333 свидетельства, подтверждающие право на получение социальной выплаты.

«До конца года такие документы получит еще 21 семья из Краснодара, Сочи, Динского, Кавказского, Крымского, Усть–Лабинского и Тимашевского районов. Всего в этом году молодым семьям Кубани окажут государственную поддержку на сумму свыше 350 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Для участия в программе необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета», — рассказал Александр Трембицкий, вице-губернатор Краснодарского края.

Добавим, что свидетельства можно использовать в течение 7 месяцев. Их можно направить как на покупку жилого помещения, так и на объекты долевого строительства. Кроме этого, за счет средств государства можно построить и собственный дом.

Госпрограмма в регионе действует с 2004 года, за это время такая помощь оказана почти 3,5 тысячи раз. На эти цели было потрачено более 2,3 млрд рублей, треть из этих средств обеспечил краевой бюджет. В 2020 году поддержку получили 347 молодых семей.

Субсидию могут получить семьи, как с детьми, так и без них, в том числе неполные, которых признали нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

Ранее ФАН писал о том, что полмиллиарда рублей дополнительно потратят на Кубани на покупку и ремонт жилья ветеранов ВОВ. Об этом губернатор рассказал на заседании оргкомитета «Победа». В 2021 году на эти цели было предусмотрено чуть более 57 млн рублей. 74 человека уже получили выплату.