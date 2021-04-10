Массовый BoogelWoogel: с гор в Сочи спустились сотни гостей в купальниках

Краснодар, 10 апреля. В горах Сочи с 7 по 11 апреля в пятый раз проходит масштабный фестиваль BoogelWoogel-2021. Программа лыжного карнавала включает в себя прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, конкурс красоты и многое другое. Хедлайнерами на этот раз стала группа The Hatters и Шура.

10 апреля состоялся один из самых ожидаемых и любимых райдерами — спуск в купальных костюмах. На него свои заявки отправили около тысячи человек, по итогу с горы спустились только 738, но это в любом случае рекордная цифра фестиваля. Стартовали участники на высоте 1170 метров. Кроме этого, новинкой сезона стал и онлайн-спуск — для тех, кто не смог приехал на фестиваль очно.

«С высоты 1200 метров спуск проходил в не самую хорошую погоду, на горы опустился туман, спуск проходил в «молоко», температура была около нуля. Однако на настроении участников это никак не отразилось», — говорят организаторы.

Открывал этот рекордный спуск оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band.

Добавим, что погода в горах в дни проведения фестиваля очень капризна. 8 апреля, когда участники спускались с гор в арт-медицинских масках — сияло солнце, а уже на следующий день 652 райдера в карнавальных костюмах буквально «выплывали» из тумана.