Полмиллиарда дополнительно потратят на Кубани на покупку и ремонт жилья ветеранов ВОВ

Краснодар, 10 апреля. Решение о выделении 500 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов губернатор озвучил на заседании оргкомитета «Победа». В 2021 году на эти цели было предусмотрено чуть более 57 млн рублей. 74 человека уже получили выплату.

«Этих средств явно недостаточно, предлагаю предусмотреть в краевом бюджете еще 500 млн рублей в 2021 году», — сказал Вениамин Кондратьев.

В администрации края ФАН рассказали, что региону удалось полностью решить вопрос с жильем для непосредственных участников ВОВ. Сегодня очереди в этой категории просто нет. Начиная с 2009 года жильем обеспечили 6020 кубанцев. Дополнительно предусмотрели 45 млн рублей в этом году на обеспечение жильем 27 ветеранов по краю, в случае необходимости. Очередность есть среди вдов ветеранов, жилье ожидают 15 человек, они получат его уже в этом году.

В 2020 году по инициативе главы региона в крае появилась новая мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашизма. Почти 7 тысяч человек получили разовую выплату от 30 до 100 рублей на ремонт и благоустройство жилья, находящегося в собственности.

Как пример, город Краснодар, где в прошлом году капитально отремонтировали 125 таких жилых помещений — 95 квартир и 30 частных домах ветеранов. Годом ранее администрация таким же образом помогла 64 фронтовикам и труженикам тыла.

«В среднем на ремонт одного жилого помещения выделяют до 180 тысяч рублей. Учитываем все пожелания фронтовиков по видам работ и по стройматериалам. В 2021 году работы начнут уже в ближайшее время — сейчас идет заключение контрактов с подрядчиками», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодара.

В целом же, такая программа для города не в новинку, ведь ремонт жилья фронтовиков в столице Кубани ведут уже 10 лет, за это время привели в порядок более 1500 домов и квартир. Деньги на реализацию этой задачи выделяют из городского бюджета по муниципальной программе «Старшее поколение».

«Вопрос, который находится на постоянном контроле — создание достойных условий проживания ветеранов. Решение о выделении средств на ремонт и улучшение жилищных условий ветеранов из краевого бюджета в 2020 году было чрезвычайно своевременным. На эти цели было направлено почти полмиллиарда рублей. Это огромная поддержка и мы благодарны, что программа продолжится в этом году», — сказала Анна Минькова, вице-губернатор Кубани по социальным вопросам.

По словам Анны Миньковой, в крае есть достаточно примеров, городов и районов, которые выделяют дополнительные средства на эти цели, но лучше всего эту работу провели в Краснодаре, Сочи, Крымске и в Калининском районе.

Ранее ФАН писал о том, что выплаты ветеранам от ПФР ко Дню Победы переведут уже в апреле. В соответствии с указом президента РФ, подписанным в 2019 году, ежегодно ко Дню Победы ветераны получают по 10 тысяч рублей.