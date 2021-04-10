Сильнейшие мотокроссмены России прибыли на соревнования в Краснодарский край

Краснодар, 10 апреля. На Кубани состоятся этапы Кубка России среди мужчин и женщин, а также Первенство и Кубок Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края. Соревнования проведут на спортивно-техническом комплексе всероссийского детского центра «Орленок».

Для участия в турнирах приехали 120 сильнейших мотогонщиков со всей страны.

«Впервые после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса заезды пройдут со зрителями. Болельщиков допустят на трибуны при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Лучшие мотокроссмены России пройдут испытания 10 и 11 апреля на трассе у побережья Черного моря. В длину она составляет 1850 метров, в самом узком месте ее ширина достигает 10 метров, перепад высот – 40 метров.

Добавим, что по словам организаторов, трек отвечает всем мировым стандартам и техническим требованиям международной мотофедерации (FIM). С 2010 года там многократно проводили первенство Европы и чемпионат мира по мотокроссу.

Ранее ФАН писал о том, что в Мордовии возрождают спидвей. После 11 лет забвения столица региона вновь приняла соревнования по этому виду спорта.