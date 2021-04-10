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Весеннюю посевную на Кубани, несмотря на погоду, хотят завершить до 1 мая

Весеннюю посевную на Кубани, несмотря на погоду, хотят завершить до 1 мая

Краснодар, 10 апреля. Весеннюю посевную кампанию в Краснодарском крае планируют завершить к 1 мая. При этом, по итогам сезона планируют собрать 14 миллионов тонн зерна. В прошлом году полевым работам мешал коронавирус и тотальный карантин, введенный в регионе. Глава Кубани поставил четкую задачу, несмотря на сложности, закончить сев до 1 мая. Все успели, работы завершили даже чуть раньше срока.

«Сейчас погодные условия на Кубани складываются значительно благоприятнее, чем в 2020 году. Говорить о видах на урожай еще рано, но, по нашим прогнозам, есть все предпосылки собрать его на уровне 2019 года. Помимо зерна, планируем собрать 320 тыс. тонн сои, 8 млн тонн сахарной свеклы», — отметил Андрей Коробка, замглавы региона, курирующий АПК.

Эксперты отрасли говорят, что на состояние озимых культур влияют обильные осадки. Большая часть посевов находится в хорошем состоянии. Аграрии выполняют рекомендации ученых и все необходимые агротехнические мероприятия.

Ну а пока посевная на Кубани продолжается, сейчас идет сев ярового ячменя, многолетних трав, сахарной свеклы и овса. По последней информации, которую ФАН предоставили в региональном минсельхозе, этими культурами по всему краю засеяно уже более 220 000 га, что составляет 13% от плана. 

Отметим, что март в Краснодарском крае выдался очень холодным, во многих районах отмечено значительное превышение нормы по осадкам. Начало апреля теплом тоже не радует, накануне в некоторых районах региона и вовсе шел снег. Пользователи социальных сетей рассказывают о том, что сегодня он тоже идет на границе Краснодарского края и Адыгеи.

Ранее ФАН рассказывал о старте посевной кампании на Кубани и о том, что в этом сезоне аграрии получат 126 млн рублей на приобретение элитных семян. Их ориентируют на то, чтобы они выбирали элитные семена высших репродукций, которые позволяли бы получать более высокие урожаи.

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