Режим ЧС ввели под Новороссийском из-за найденной авиабомбы у нефтепровода

Краснодар, 10 апреля. Опасную находку обнаружили специалисты предприятия «КТК-Р», когда проверяли участки для прокладки линий электропередач. Они обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Это боеприпасы калибром 45 мм и 75 мм, ручные гранаты, минометная мина, патроны. Еще одной страшной находкой стала авиабомба, ее вес составляет около 250 килограммов.

Все это нашли на расстоянии чуть более 400 метров от границы резервуарного парка морского терминала предприятия, неподалеку от СНТ «Сигнал» и «Шельф». Авиабомба и вовсе лежала почти у дороги, в зарослях.

«Оперативно приняли меры безопасности для местного населения, персонала и объектов компании. Вокруг места обнаружения совместно с МВД организовано круглосуточное дежурство для предотвращения доступа посторонних лиц. При этом на всех объектах морского терминала АО «КТК-Р» работа осуществляется в плановом порядке», — рассказали ФАН в пресс-службе предприятия.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. К работам привлекли подразделения МЧС, МВД, регионального минздрава, при необходимости готовы провести эвакуацию местных жителей.

«В период 1942–1943 годов территория города была местом ожесточенных боев. Каждый квадратный метр земли принял на себя до 300 килограммов металла. Взрывоопасные предметы находят до сих пор. За последние 5 лет на территории Новороссийска найдено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов. В начале 2000 годов, когда шло строительство объектов предприятия КТК на Кубани, было обнаружено и деактивировано свыше 7 тысяч бомб, снарядов, мин и гранат», — рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В мэрии говорят, что опыт специалистов предприятия, слаженность совместных действий с сотрудниками МВД и МЧС, позволяют оперативно реагировать такие ситуации и обеспечивать безопасность как населения, так и объектов компании.