Полномочия мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве, прекращены досрочно

Краснодар, 9 апреля. Полномочия мэра Майкопа Андрея Гетманова депутаты прекратили досрочно. 9 апреля в столице Адыгеи прошла внеочередная сессия народных депутатов, которые рассмотрели этот вопрос. Градоначальник, в отношении которого было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 163 УК РФ, оставит этот пост.

С 10 апреля исполняющим обязанности главы муниципалитета станет Сергей Стельмах, ранее занимавший должность первого заместителя мэра Майкопа.

Советом народных депутатов не позднее, чем через 10 дней будет принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Его организует специальная комиссия, которая будет состоять из восьми человек. Половина будет назначена Советом народных депутатов, еще четыре человека — главой Республики Адыгея.

Ранее ФАН писал о том, что в 2018 году Андрей Гетманов пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, который занимается выращиванием и реализацией сельхозпродукции и потребовал от мужчины обменяться земельными участками, разница в стоимости которых составляла 5 млн рублей. Фермер не хотел идти на невыгодную для себя сделку, но согласился, так как в его адрес стали поступать угрозы о физической расправе, вплоть до убийства.