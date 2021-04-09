Контроль за оплатой парковки и стоянкой машин в неположенном месте усилили в Краснодаре

Краснодар, 9 апреля. Столица Кубани — город, где понятие «дорожные заторы» существует даже ночью. Пробки в пиковые часы в 8-10 баллов давно уже стали нормой, как и то, что свои машины автовладельцы бросают где хотят, зачастую нарушая правила дорожного движения. Только обычно наказание за этим не следовало, так как в Краснодаре не была четко отлажена система, благодаря которой можно выписывать штрафы водителям.

Работа мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил парковки была возобновлена 5 апреля. Штраф за нарушение составляет 1500 рублей. За первые пять дней работы этих комплексов только на улице Красноармейской зафиксировали 1192 машины, которые были припаркованы с нарушениями.

«Правильно, что мэрия начала борьбу с этим безобразием. Живу на Красноармейской, да, мне повезло, свою машину я могу поставить во дворе и никогда не брошу на улице, даже если надо забежать домой на 5 минут. Но те, кто беспорядочно паркуются, не смотрят на знаки — помимо того, что ПДД нарушают, еще и пробку создают. У нас по улице вечером сложно проехать. Вроде две полосы, но из-за машин, которые ставят у бордюров, что справа, что слева, остается только одна полоса, а трафик нереальный», — говорит Марина Дорохова, житель Краснодара.

В городе на учете стоит около 500 тысяч транспортных средств. Ежедневно въезжают еще около 200 тысяч автомобилей. Коэффициент нагрузки на улично-дорожную сеть превышает норматив в два, а то и три раза.

«Пока рейды по выявлению нарушителей проходят в центре города, в дальнейшем их будут проводить их и в других микрорайонах Краснодара», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Еще один проблемный «автомобильно-дорожный» момент — оплата парковки. Точнее, ее отсутствие. В городе 266 муниципальных платных парковок на 8065 машиномест. Штраф за неоплату составляет 1000 рублей, но и его долгое время не выписывали нарушителям. Но теперь все поменялось. Между администрацией города, казенным учреждением «Безопасный регион» и компанией «Городские парковки» заключены соглашения об обмене информацией, а нарушители уже получили первые «письма счастья».

«Не понимаю тех людей, которые имеют машину, но не могут заплатить 30 рублей за час парковки. Жалко вам, найдите бесплатное место. Но если положено заплатить, то платите — это же ваш комфорт и удобство. В аэропорту час стоит 250 рублей, вот это я считаю грабительством», — говорит Павел Доброхотов, житель Краснодара.

Теперь же за дело возьмется техника: камера будет фиксировать номер машины, геолокацию. Будет указано и время правонарушения. Дальше информация поступит в программу «Безопасный регион», а оттуда в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД по региону. Там и будет вынесено решение о привлечении автовладельцев к административной ответственности.

На недавнем пресс-брифинге мэр Краснодара рассказал, что соглашение по парковкам, которое действовало ранее (90% на 10%) принесло муниципалитету около 40 млн рублей, а в общий бюджет по налогам около 140 млн рублей.

«Конечно, мы поменяем соотношение в части того, сколько муниципалитет денежных средств должен получать. Хотелось бы, чтобы это было в равных долях. Но чтобы предприятие, которое в последующем будет заниматься городскими парковками, оставшуюся часть не только получало в виде прибыли, но и вкладывало в развитие парковочного пространства. Денежные средства, которые муниципалитет будет получать, сразу же должны поступать в дорожный фонд», — заявил Евгений Первышов, глава Краснодара.

В администрации города также добавили, что в совсем скоро на дорогах Краснодара установят дополнительные стационарные камеры фото- и видеофиксации, которые позволят регистрировать сразу несколько нарушений ПДД.

Ранее ФАН писал о том, что в курортных городах Крыма проблему с парковками решить пока не могут. Уже сейчас, в апреле, из-за припаркованных на улицах авто у водителей возникают трудности с проездом по Ялте и, хоть с января 2021 года муниципальные парковки в городе-курорте стали бесплатными, проблема остается актуальной.