Современный центр управления городом открыли в Краснодаре

Краснодар, 9 апреля. Муниципальный центр управления начал работать в столице Кубани. Он объединил в себе несколько направлений, по которым в городе работа ведется уже не один год. Например, единую дежурно-диспетчерскую службу, центр мониторинга дорожного движения и транспорта, работу с жителями через соцсети, сервисы обратной связи.

Краснодар — один из первых городов России, где центр появился одновременно с внедрением новой платформы обратной связи (ПОС), благодаря которой жители смогут задавать вопросы и подавать заявки на устранение различных проблем через Госуслуги. Виджет, откуда можно напрямую перейти на платформу, уже разместили на официальном сайте мэрии краевой столицы.

«Наш МЦУ — это не отдельно или дополнительно принятые сотрудники. Оперативным реагированием на запросы жителей они занимались и раньше в составе нескольких подразделений администрации. Сейчас мы их объединяем — не территориально, а по задачам. Кроме того, с образованием МЦУ мы серьезно усиливаем интернет-направление: работа с жителями в онлайн-режиме, выявление проблемных моментов в соцсетях. Если по всем этим направлениям хорошо, качественно работать, то мы сможем добиться того, к чему стремимся — открытости власти, оперативности в решении проблем жителей», — сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара добавил, что город сможет быть одним из лидеров по этому направлению не только в крае, но и в целом среди городов-миллионников.

В центре обрабатывают, анализируют, передают в работу профильным подразделениям запросы и жалобы жителей. Специалисты фиксируют время поступления ответов от ведомств, качество решения проблем. Таким образом там сокращают время на изучение вопроса, увеличивают скорость реагирования и уменьшают объем переписки и согласований на разных уровнях.

В работе МЦУ задействовали и официальные аккаунты администрации, а также ее структурных подразделений — как для помощи в решении вопросов жителей, так и для информирования.

«Муниципальный центр управления — неотъемлемая часть механики по выстраиванию обратной связи с населением. Он объединит и органично дополнит большое количество существующих и работающих в городе систем. Те алгоритмы, который центр позволит реализовать, помогут жителям быстрее добиваться реакции от органов власти. И самое главное — помогут власти выявлять проблемы на начальном этапе и не допускать их разрастания», — сказал Юрий Шевченко, руководитель краевого Центра управления регионом.

Юрий Шевченко особенно отметил, что в столице региона обратная связь с населением выстроена на высоком уровне.

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