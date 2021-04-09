Кубанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат дополнительные выплаты

Краснодар, 9 апреля. В 2021 году на Кубани заключат почти 11 тысяч специальных договоров между органами соцзащиты и малоимущими семьями, либо одинокими гражданами, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта мера поддержки называется «социальный контракт».

Ввести такую меру поддержки жителей страны президент Владимир Путин предложил еще в 2019 году, с тех пор в Краснодарском крае наращивают темпы реализации программы.

«Край активно включился в исполнение поручения главы государства. Социальные контракты помогают малоимущим семьям найти работу или открыть собственное дело, организовать личное подсобное хозяйство. Для многих такая мера поддержки стала спасительной в год пандемии. В 2021 году мы продолжим работу, с учетом федеральных средств на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 1,1 млрд рублей», — отметил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

С 2021 года появилась возможность тратить средства социальных контрактов даже на товары первой необходимости, лечение или образование. Для получения выплаты необходимо обратиться в ближайший многофункциональный центр или соцзащиту.

«Ежемесячное пособие, предоставляемое на основании соцконтракта, назначается на срок от 3 месяцев до 1 года в размере 7500 рублей ежемесячно, но не более 90000 рублей суммарно. Единовременная выплата не превышает 90000 рублей», — рассказали ФАН в администрации Краснодарского края.

Сумма выплат зависит от затрат, которые может понести гражданин или его семья для преодоления трудной жизненной ситуации. Управлением соцзащиты населения перед заключением контракта обязательно проводит проверку представленных сведений, после чего определяет право заявителя на получение государственной помощи.

Ранее ФАН писал о том, что на Кубани увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Прибавка может составить до 100% от имеющегося пособия.