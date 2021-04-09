Санатории Кубани предлагают гостям постковидную реабилитацию, ФАН узнал подробности

Краснодар, 9 апреля. В Краснодарском крае более четверти всех санаториев предлагают гостям поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Там разработаны специальные восстановительные программы. За пациентами обеспечено постоянное медицинское наблюдение. В зависимости от профиля санатория можно получать различные дополнительные процедуры: кислородные коктейли, озонотерапию, лечебные ванны, фитотерапию. Важной частью реабилитации является лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности.

«Я переболела этой заразой, и времени прошло уже достаточно, но состояние до сих пор не в норме было. Запахи и вкусы возвращались очень медленно. Поехала на курс этой реабилитации в Горячий Ключ, от дома не так далеко, да и попробовать хотела. Знаете, как заново родилась после этого. И запахи почти все вернулись. Не знаю, реабилитация помогла или время прошло. Но я в любом случае рекомендую эти процедуры всем переболевшим», — рассказала ФАН Ирина Хмелевская, житель Краснодара.

Отдохнуть после перенесенной коронавирусной инфекции приезжают гости из столичных городов, а также из Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода. Часто среди тех, кто проходит курс восстановления можно встретить жителей Республики Саха (Якутия), Пензенской и Тульской областей, есть пациенты из Алтайского края, а также полуострова Камчатка. Санатории, где можно пройти курс реабилитации есть не только на побережье, но и в предгорных территориях. Медицинских туристов готовы принять в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

«Важно как можно раньше начинать реабилитацию людей, переболевших коронавирусом. Еще в мае 2020 года, когда мы только столкнулись с новой болезнью, наш санаторно-курортный комплекс подключился к разработке программ восстановления. Сегодня в этой работе участвуют более 50 здравниц, программы реабилитации прошли более 2 700 человек», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Самым популярным среди гостей остается отдых в Сочи. Существует несколько подходов к реабилитации. Например, в Анапе потоки пациентов делят в зависимости от того, сколько времени прошло с момента восстановления после заболевания. Если человек переболел относительно давно, то ему могут предложить стандартную программу реабилитации. А вот если стены ковидного госпиталя он покинул недавно, то по этому случаю в санатории собирают мультидисциплинарную комиссию, которая принимает решение о лечении. Во время всего курса пациента находится под пристальным контролем медиков, каждые три дня для таких отдыхающих проводят биохимический анализ крови.

Полный перечень санаториев, которые предлагают такие программы можно найти на сайте краевого минкурортов, на все вопросы могут также ответить по телефону горячей линии: 8 800 200 60 90.

«Мы оздоравливаем и медиков, которые работали в «красной зоне» Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами. Вкупе с оборудованием санаториев, профессиональными кадрами мы можем предложить качественный, полезный и доступный по цене продукт», — отметил Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

Всего на Кубани открыто более 200 здравниц, они могут вместить 100 тысяч отдыхающих, это примерно 21% мощности всех российских санаториев. Ежегодно в санаториях и пансионатах региона отдыхают около 1,5 млн человек.

Ранее ФАН писал о том, какие есть перспективы у курортного сезона в 2021 году, готовы ли отечественные курорты к наплыву гостей и можно ли уложиться в небольшую сумму, отдыхая в России? Эксперты говорят, что общая тенденция — это восстановление турпотока на внутреннем рынке. Они предполагают, что 80% продаж составят туры в пределах России, и только 20% — выезды за рубеж. Дополнительным стимулом к путешествию по стране стала программа туристического кешбэка, благодаря чему туристы могут сэкономить на стоимости отдыха до 20%.