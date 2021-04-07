Радоница станет выходным днем в Краснодарском крае

Краснодар, 7 апреля. Жители Кубани получат еще один дополнительный выходной день в мае. Постановление о том, что 11 мая в регионе станет нерабочим днем подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В этот день православные будут отмечать Радоницу, она приходится на девятый день после Пасхи. В это время принято поминать усопших родственников.

«В этом году Радоница выпадает на 11 мая — вторник. Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением. Подписал соответствующее постановление, рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим», — написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

В прошлом году Радоница выпала на 28 апреля, но все кладбища в регионе в тот день были закрыты из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. На этот раз посетить могилы родственников будет можно. Губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, региональному главку МВД рекомендовано принять меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий.

Отметим, что таким образом у жителей региона будет сразу четыре выходных подряд: 8,9,10 мая станут выходными по случаю Дня Победы, а 11 мая из-за Радоницы.

Ранее ФАН писал о том, что в дни религиозных праздников количество автобусов до городских кладбищ в Самаре сократят почти в два раза.