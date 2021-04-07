ФАН публикует видео с места падения строительного крана в Краснодаре

Краснодар, 7 апреля. В столице Кубани следователи выясняют обстоятельства гибели крановщика из-за обрушения крана на строительной площадке.



Предварительно известно, что днем между опор Яблоновского моста в Краснодаре упал грузоподъемный кран вместе с крановщиком. 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Началась доследственная проверка.

«В настоящее время на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела. Совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю.

В краевом следственном комитете также добавили, что во время проверки станет известно, соблюдались ли правила безопасности на объекте. Сразу после этого будет принято процессуальное решение.

Пользователи социальных сетей предполагают, что ЧП могло произойти из-за сильного ветра, который уже повалил несколько деревьев в Краснодаре и вызвал пыльную бурю неподалеку от города.

Ранее ФАН писал о том, что в конце января в Краснодаре из-за падения башенного крана на стройке погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.