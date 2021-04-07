Экстремистов и вербовщиков в «Свидетели Иеговы» задержали на Кубани

Краснодар, 7 апреля. В Абинском районе Краснодарского края задержаны четыре человека, которых подозревают в участии в экстремистской организации и вовлечении местной жительницы в ее деятельность. Уголовные дела возбуждены в отношении жителей региона, им от 38 до 60 лет.

В 2017 году деятельность организации «Свидетели Иеговы» решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны. Но ее последователи в Абинске остались. При этом каждый из них знал о том, что такая же религиозная группа в станице Холмской, которая находится неподалеку, была ликвидирована по тем же основаниям.

«По данным следствия, мужчины возобновили деятельность запрещенного объединения и в целях его пропаганды проводили в интернете лекции на основе экстремистской литературы, которую каждый из них хранил у себя. Женщины, в свою очередь, вербовали местную жительницу стать участницей экстремистской организации», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, старший помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовным делам ведется сотрудниками УФСБ РФ по региону. Проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовных дел. Расследование продолжается.

Ранее ФАН писал о том, что задержан глава этой же организации в Кемеровской области. Известно, что в городе Тайга он занимался вербовкой в свою ячейку новых людей.