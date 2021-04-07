Ледовую арену в спортшколе на Кубани отремонтировали после жалобы Путину

Краснодар, 7 апреля. Жители Горячего Ключа во время прямой линии с президентом пожаловались Владимиру Путину на то, что в ледовом дворце «Барс» неисправна система охлаждения льда, из-за этого их дети не могут заниматься фигурным катанием. К решению вопроса подключились активисты ОНФ, администрация города. Оборудование отремонтировали, недочеты устранили, покрытие стало более ровным. Тренировки удалось возобновить.

«Сегодня сделан еще один значимый шаг в развитии спортивной жизни Кубани: восстановлен важный объект, имеющий большую популярность у людей, занимающиеся фигурным катанием. Благодарю всех тех, кто участвовал в восстановлении ледовой арены и не остался равнодушным к участию в подобных мероприятиях», — рассказал ФАН Александр Ким, активист проекта ОНФ «Легенды спорта — детям».

Он также отметил, что первоочередная задача — вырастить, воспитать успешное и здоровое поколение, способное развивать страну. Поэтому одной из ценностей в обществе должна стать пропаганда здорового образа жизни, популяризация физкультуры и спорта.

Проект «Легенды спорта — детям», реализуемый ОНФ, направлен как раз на это. В его рамках проходят всероссийские и региональные мероприятия с обязательным участием именитых спортсменов — чемпионов мира и Европы, олимпийских чемпионов.

Ранее ФАН писал о том, что мечту юной гимнастки из Краснодара исполнили после обращения к президенту. Она хотела лично пообщаться с четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Александрой Солдатовой. Сделать это удалось во время соревнований, которые проходили в Сочи.