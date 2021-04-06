Главу Апшеронска отстранили от должности за скрытые доходы

Краснодар, 6 апреля. Глава Апшеронского городского поселения в Краснодарском крае лишился своего поста. Депутаты местного Совета на внеочередной сессии поддержали инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и отстранили Сергея Иващенко от занимаемой должности.

В прокуратуре региона ФАН сообщили, что были проведены проверки в отношении главы муниципалитета. По их результатам стало ясно, что мэр допустил нарушения антикоррупционных требований. Он скрыл данные, что в на протяжении трех лет на его банковские счета поступило свыше 20 млн рублей.

«Информация о выявленных нарушениях была направлена в администрацию Краснодарского края для проведения проверки, по итогам которой глава региона обратился в Совет Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица», — сказано в сообщении прокуратуры.

Отметим, что исполняющим обязанности главы Апшеронска Иващенко стал в 2017 году. Прежний руководитель — Владимир Бырлов — сбил подростка, находясь за рулем служебного автомобиля. Оставил ему свой номер телефона и скрылся с места происшествия. Позднее он сам пришел в полицию и обо всем рассказал. А через некоторое время заявил, что вовсе не виноват в произошедшем.