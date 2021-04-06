Двое кубанцев под предлогом строительства жилья обманули более 700 человек

Краснодар, 6 апреля. На Кубани закончили расследование резонансного уголовного дела. Его возбудили в отношении двоих мужчин 37 и 47 лет. Их обвиняют по статье «мошенничество».

Известно, что они были руководителями жилищно-строительных кооперативов. Под предлогом строительства многоквартирных домов в Краснодарском крае и Адыгее они обманули несколько сотен доверчивых граждан.

«Злоумышленники предоставили потерпевшим ложные сведения относительно легитимности своих действий. Мужчины не выполнили взятые на себя обязательства, полученными от граждан деньгами распорядились по своему усмотрению. В результате противоправных действий обвиняемых 706 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 700 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Имущество фигурантов уголовного дела на общую сумму около 540 миллионов рублей удалось арестовать, это была обеспечительная мера. Во время следствия они находились под стражей, там им придется подождать и решения суда.

Следователи уже передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд, они считают, что доказательств вины злоумышленников собрано достаточно. Лжезастройщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о том, что на Кубани отчим более трех лет насиловал дочь своей жены, девочке на тот момент не было и 14 лет.