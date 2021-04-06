Кубань стала регионом-лидером по числу занимающихся спортом жителей

Краснодар, 6 апреля. В Краснодарском крае на регулярной основе спортом занимаются 55% жителей. В это число вошли те, кто делает это как на любительском, так и на профессиональном уровне. Кубань оказалась лидером России по этому показателю. Вовлеченных в эту деятельность жителей региона с каждым годом становится больше. В 2020 году спортом начали заниматься более 5 000 жителей с инвалидностью.

«За последние пять лет к спорту в крае приобщились 388 тысяч жителей. В 2021 году планируем вовлечь еще как минимум 120 тысяч человек. Цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличить долю занимающихся до 55% к 2024 году. Но мы достигли этого показателя еще в прошлом году благодаря развитию спортивной инфраструктуры, в том числе строительству объектов шаговой доступности», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

30 многофункциональных спортплощадок, 23 спорткомплекса шаговой доступности, 4 бассейна и 3 универсальных спорткомплекса — результат, достигнутый в регионе всего за три года.

«Каждый год в крае планируют строить до 10 типовых физкультурно-оздоровительных комплексов, до 10 залов для единоборств и по 20 открытых спортивных площадок», — говорит Александр Власов, заместитель губернатора Краснодарского края.

К 2030 году к спорту в Краснодарском крае хотят приобщить не менее 70% населения.

Ранее ФАН писал о том, что россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Максимальная сумма, которую россияне смогут вернуть за занятия физкультурой, составит не более 15,6 тысячи рублей в год.