Отчим более трех лет насиловал девочку на Кубани, ФАН узнал подробности

Краснодар, 6 апреля. Следователи в Динском районе завершили расследование громкого уголовного дела. 42-летнего местного жителя обвиняют в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери супруги.

Он с супругой и ее малолетней дочерью жил в станице Пластуновской. Следствию стало известно, что с конца 2017 года по январь 2021 года мужчина регулярно совершал в отношении девочки, которой на тот момент не было и 14 лет, преступления сексуального характера. Школьница боялась и никому об этом не рассказывала, но в январе поделилась этим со своими знакомыми, которые тут же обратились в правоохранительные органы.

«По инициативе следственных органов ребенок был изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав. Следователем в территориальный орган внутренних дел было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.

Что касается насильника, то он останется под стражей до решения суда. Следствие считает, что доказательств собрано достаточно, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

Ранее ФАН писал о том, что в Сочи родители почти три года насиловали свою маленькую дочь. Делали они это неоднократно, вдвоем. При этом убеждали ребенка, что так и должно быть.