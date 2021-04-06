Дольщики из Краснодара и Сочи получат более миллиарда за недостроенные дома

Краснодар, 6 апреля. На Кубани дольщикам ЖК «Преображенский» в Краснодаре и ЖК «Абсолют» в Сочи выплатят компенсации. Об этом в социальных сетях сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Дело в том, что наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков решил, что завершение этих строек является нецелесообразным.

«Это 21-этажный дом по ул. Островского в Сочи, дольщики которого должны были получить квартиры в 2018 году, а также два литера ЖК «Преображенский» в поселке Краснодарском, сдача которого планировалось еще в 2014 году, Всего по всем трем домам заключено 360 договоров долевого участия, каждому дольщику будет выплачена компенсация денежных средств», — рассказал Андрей Алексеенко, первый заместитель губернатора Краснодарского края.

Сумма выплат по сочинскому дому составит 939 млн рублей, дольщикам краснодарских многоэтажек компенсируют свыше 152 млн рублей. Каждый дольщик, вложивший свои деньги в строительство этих объектов, может записаться на выплату на портале фонд214.рф.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ближайшие три года край направит 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный фонд. Это привлечет более 6 млрд федеральных средств, которые пойдут на завершение строительства инвестиционно непривлекательных объектов.

Что касается этих трех домов, то глава регионального Фонда Евгения Шумейко рассказала ФАН, что выплаты начнутся уже совсем скоро.

«Срок осуществления выплаты возмещения предусмотрен Федеральным законом № 218-ФЗ. Зачисление средств дольщикам производится в течение 10 рабочих дней с даты подачи в представительство АО «Банк ДОМ.РФ» заявления о выплате и полного пакета документов. Отсрочка этой даты допускается лишь в том случае, если предоставлен неполный пакет документов или требуется корректировка заявления. Как только документы пройдут все проверки, зачисление средств произойдет в течение 10 рабочих дней», — уточнила Евгения Шумейко, депутат ЗСК, директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае.

Она также добавила, что запись на выплату возмещения уже доступна для дольщиков всех объектов, по которым было принято решение о компенсациях. Любой участник долевого строительства этих домов может посетить представительство банка-агента и подать все необходимые документы в назначенный день лично или, если нет возможности приехать в отделение, отправить нотариально заверенный пакет документов по адресу: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 10.

Есть также пример успешного завершения строительства домов в марте. Так, в конце месяца в Краснодаре ввели в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Авиатор». Дом на 183 квартиры расположен в Почтовом жилом районе на ул. Валерия Гассия, 2. Его должны были построить еще еще в 2015 году, но застройщик со своими обязательствами не справился.

Инвестор был найден в 2019 году, им стала компания ООО «МВ Стил Юг», которой пришлось завершать эту стройку. Месяцем ранее краевой департамент по надзору в строительной сфере выдал заключение о соответствии на объект. Совсем скоро собственники квартир, после прохождения ряда необходимых юридических процедур, получат ключи.

Отметим, что в начале марта было подписано соглашение между главой региона Вениамином Кондратьевым и директором федерального Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. По нему федеральная структура примет участие в судьбе 73 инвестиционно непривлекательных многоэтажек. В ближайшее время стороны определятся с вариантом помощи дольщикам.

Ранее ФАН рассказывал о том, как решаются проблемы дольщиков в регионе. Эксперты говорят, что полностью «закрыть» этот вопрос удастся в 2023 году. На это необходимо 10 млрд рублей. С 2015 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 254 проблемных дома общей площадью 3,6 млн квадратных метров. Обманутые дольщики получили ключи от более 45,5 тыс квартир. В этом году хотят восстановить права дольщиков еще по 83 объектам. В крае остается еще 230 таких многоэтажек.