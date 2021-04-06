«Сотрудник спецслужб» под предлогом трудоустройства обманул краснодарца на 1 млн руб.

Краснодар, 6 апреля. В полицию краевой столицы пришла местная жительница. Она рассказала, что ее сына обманули, пообещав устроить на хорошую работу. Вместо этого оставили без дорогой техники и денег.

Женщина рассказала, что ее сын познакомился с человеком, который, представившись сотрудником одной из спецслужб, пообещав помочь ему с трудоустройством. При этом он потребовал от него ноутбуки, фотоаппарат, мобильный телефон и деньги. По его словам, все это было необходимо для выполнения спецопераций. Но взятые на себя обязательства он не выполнил, на связь больше не выходил. Ущерб потерпевшая оценила в миллион рублей.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ по региону установили личность и местонахождение злоумышленника. 23-летнего жителя Сочи задержали в городе-курорте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что на похищенные деньги подозреваемый приобрел автомобиль. Цифровую технику полицейские изъяли», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет заключения. Во время предварительного следствия он будет находиться под стражей.

Ранее ФАН писал о том, что депутата из Курска подозревают в мошенничестве почти на 99 миллионов рублей.