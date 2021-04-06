Генпланы крупных городов начали разрабатывать на Кубани

Краснодар, 6 апреля. В новых генпланах будут отображены как уже существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, но в них также зарезервируют участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.

«Контракты на обновление генеральных планов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. Мы стремимся сделать будущие города и станицы комфортными для сегодняшних жителей края и последующих поколений. Уходим от точечной застройки к комплексному освоению территорий, предусматриваем участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны. Каждый генплан делаем прозрачным и публичным, привлекаем жителей и представителей общественности к обсуждениям, чтобы каждый имел возможность внести свои предложения», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Самым первым обновленный генеральный план в регионе был принят в Краснодаре. Это произошло осенью прошлого года. Для Геленджика документ помогают готовить специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. Ими уже собраны и проанализированы исходные данные, а также подготовлены предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения.

В Анапе в новый градостроительный документ будут внесены предложения по сохранению пляжных территорий, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения.

Проблемы, задачи и потенциал развития выявили и Горячем Ключе, приступают к разработке генплана. Обновление началось в Сочи и Новороссийске. Там уже готовы проекты технического задания, впереди конкурсные процедуры.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодарском крае будет создана единая система по контролю за всеми стройками региона. Благодаря ней можно будет следить за всеми этапами строительства новых микрорайонов в целом по всему региону.