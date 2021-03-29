Финансирование национальных проектов на Кубани существенно увеличили

Краснодар, 29 марта. Финансирование национальных проектов в Краснодарском крае на 2021 год увеличено с 39 до 45 млрд рублей. Это как федеральные, так и краевые средства. Рост составил более 15%. Годом ранее денежные вливания в реализацию этих задач выросли на 50%.

«Суммы значительные, и все они должны трансформироваться в конкретные результаты. Наша задача — чтобы все проекты по созданию социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры были исполнены качественно и в срок», — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Например, по нацпроекту «Образование» в регионе строят пять школ, четыре из которых сдадут в 2021 году. Продолжается возведение нового Яблоновского моста и лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы в Краснодаре.

В крае есть и «отстающие» территории. Там заключены не все контракты. Это Брюховецкий, Абинский, Ленинградский, Каневской и Тимашевский районы. Там не подписаны соглашения по благоустройству парков и скверов.

В этом году Кубань стала участником 11 национальных проектов, по ним край реализует 43 региональных, планируется, что будет создано 700 социально значимых объектов.