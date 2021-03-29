«Домушника-гастролера» задержали в Краснодаре после серии краж в нескольких регионах

Краснодар, 29 марта. Подозреваемого в кражах задержали в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Санкт-Петербург с награбленным. Во время личного досмотра у него обнаружили ювелирные украшения, дорогой парфюм и отмычки.

Уроженец одного из государств ближнего зарубежья проникал в квартиры, расположенные в новостройках. Делал это с понедельника по пятницу, в рабочее время. Как только убеждался, что в доме никого нет — вскрывал замки. Его интересовали ювелирные изделия, деньги, брендовая одежда, часы, парфюмерия премиум-сегмента, гаджеты и другие ценные вещи. При кражах порядка в доме он не нарушал.

Оперативники провели обыски по месту временного проживания фигуранта в Санкт-Петербурге. Там было обнаружено и изъято более 40 наименований ювелирных изделий, набор отмычек, деньги и мобильные телефоны. Уголовное дело возбуждено по месту задержания, в Краснодаре. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

По версии полицейских, на его счету 20 краж на территории Псковской, Костромской, Вологодской, Пензенской и Ярославской областей. Ущерб пока еще предстоит установить, но счет идет на миллионы.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех фактов хищений и возможных соучастников», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ФАН писал о том, что домушник в Санкт-Петербурге пробрался в квартиру и украл музыкальный инструмент.