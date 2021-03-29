Мошенничество при подключении к газовым сетям раскрыли на Кубани

Краснодар, 29 марта. Следователи в Белореченском районе закончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревали в мошенничестве. Подозреваемый был газосварщиком и монтажником. Предлагая помощь в подключении домов к газу, он обманул доверчивых граждан.

«Мужчина получил деньги от троих местных жителей. Но у него не было разрешения и допуска к ведению этой деятельности. Взятые на себя обязательства по содействию в газификации домов потерпевших мужчина не выполнил. Около 600 тысяч рублей он потратил по своему усмотрению», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия обвиняемого не стали заключать под стражу — он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи собрали много доказательств вины мужчины, дело направлено в суд.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — пять лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о том, что экс-главу Динского района Краснодарского края осудили на 8,5 лет. Их он проведет в колонии строгого режима. Бывший чиновник попался на взятке, которую ему передал предприниматель, занимавшийся строительством школы в одном из поселков.