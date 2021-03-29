Экс-глава Динского района Кубани отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет

Краснодар, 29 марта. Бывшего главу Динского района осудили в Краснодаре. Мужчину обвиняли во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. В суде свою вину Сергей Пономарев не признал.

Оперативникам стало известно, что в 2018 году экс-чиновник задумал получить взятку с директора компании, которая строила школу в поселке Южный. Услуги по общему покровительству и за то, что он «закроет глаза» на нарушения условий контракта он оценил в 4 млн рублей. Предприниматель пошел на это и передал деньги через посредника.

«В октябре 2018 года подсудимый сообщил предпринимателю о необходимости передачи ему взятки в размере 7,2 млн рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству и отсутствие препятствий заключению контрактов на поставку материалов и оборудования для кабинетов объекта строительства. В ноябре 2018 года глава снова сообщил предпринимателю о необходимости передать ему деньги, снизив сумму до 6 миллионов», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого суда.

Такая «скидка» его не интересовала, мужчина обратился в ФСБ России по Краснодарскому краю. 12 декабря на встрече с Пономаревым предприниматель оставил деньги в багажнике служебного автомобиля чиновника. Главу района задержали сразу после получения взятки. Следствие вели сотрудники регионального СКР. Мужчину сразу отправили под стражу, были арестованы все его счета, автомобиль и объекты недвижимости. Сумма составила 4,2 млн рублей.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что 4 миллиона предприниматель передал в качестве добровольного пожертвования на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов», — добавили в краевом суде.

Суд с позицией обвиняемого не согласился и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет в колонии строгого режима. Кроме этого, Пономарев не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.