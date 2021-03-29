Первый троллейбус краснодарской сборки выйдет на линию в апреле

Краснодар, 29 марта. В Краснодаре начали собирать троллейбусы. Первый, местного производства, выйдет на линию уже в середине апреля. Это могло случиться и раньше, если бы не сбой в поставке комплектующих. Сейчас готовность машины оценивают в 90%. ФАН решил узнать подробнее о ее судьбе.

«Мы планировали 31 марта уже запустить на линию первую машину, но в связи с тем, что произошел сбой в поставке комплектующих. Не пришли сидения и необходимая система информационного обеспечения. Нам надо еще две недели. Как раз к 13 апреля — Международному Дню троллейбуса — я думаю, что мы эту работу завершим», — рассказал ФАН Артем Доронин, заместитель главы Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов попросил запланировать посещение производственного цеха и пообщаться непосредственно с сотрудниками — они должны поделиться опытом.

«Вся эта история затевалась не ради одной машины, а действительно мы хотим создать полный цикл сборки собственных машин в Краснодаре. Потребность огромная. И на 10 лет вперёд в планах, чтобы эта работа у нас велась, и мы на своей технике могли перевозить горожан и гостей кубанской столицы», — говорит Евгений Первышов, глава Краснодара.

В 2021 году планируют собрать не менее 10 машин, в дальнейшем темпы хотят наращивать. Троллейбусы, в том числе с автономном ходом, будут собирать на базе мастерских трамвайно-троллейбусного управления Краснодара (КТТУ), комплектующие поставляет компания «Алькор», процессу сборки специалистов научили сотрудники немецкой компании «КЛААС». Трёхстороннее соглашение об этом было подписано 14 января.

Это абсолютно новые троллейбусы в кузове, который еще не представлен на российском рынке. Процесс сборки на месте позволяет серьезно экономить. Практически каждый четвертый будет получаться бесплатно, если сравнить с покупкой готовой техники. Достигнутые договоренности с иностранной компанией позволят получить российские машины немецкого качества. Стоит цель — обновить 143 единицы подвижного состава, общая потребность на ближайшие годы — около 200 штук.

«До перехода к полному циклу производства мы занимались крупноузловой сборкой техники, накоплен большой опыт, которым работники готовы поделиться, в том числе с коллегами из Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На заводе уже много лет работает внутренняя система наставничества, когда более опытный сотрудник передает свои знания новому члену команды. Поэтому наши работники не только владеют знаниями о производстве машин, но и обладают навыками для их грамотной передачи», — прокомментировал Ральф Бендиш, генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре.

Краснодарские троллейбусы будут как обычными, так и с увеличенным автономным ходом. Делать будут и электробусы, не меняя при этом конструкцию кузова. Дизайн разработали специально для Краснодара. Технику оснастят мощной системой кондиционирования, также продуман обогрев салона. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием. Запас автономного хода составит 25 км. Для маломобильных горожан там предусмотрели откидной пандус в средней двери и место для крепления инвалидных колясок. Машины низкопольные, уровень внешнего и внутреннего шума минимальный. Они рассчитаны на 110 мест, 35 из них сидячие, это больше чем в других современных моделях.

«Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев относится к отрасли с пристальным вниманием. В регионе действует серьезный комплекс мер государственной поддержки. И такая отрасль, как машиностроение, является для нас приоритетной», — подтвердили ФАН в пресс-службе администрации региона.

Имеются также планы на поставку машин, собранных в Краснодаре, в другие города Кубани. Об этом ранее заявлял директор «КТТУ» Александр Грачев. Он уверен, что как только в столице региона смогут обновить технику и обеспечить потребность жителей в новых троллейбусах, то, естественно, можно рассматривать вопрос производства для соседей — Новороссийска и Армавира. Возможен выход и на другие регионы России.

«Мы способны сегодня в регионе производить конкурентоспособную качественную продукцию и тот опыт, который будет применять муниципальное предприятие, поможет не только обеспечить электротранспортом потребности края, но и близлежащие территории — Республику Крым, Ставропольский край, Ростовскую область», — заявил Иван Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края.

Добавим, что в столице Кубани идет масштабное обновление подвижного состава. В конце 2019 года в Краснодаре на линии вышли 12 новых троллейбусов с автономным ходом, за два последних года поступило 70 новых трамваев с улучшенными характеристиками работы и высоким уровнем комфортности для пассажиров и водителей. До конца 2021 года в город придет еще 33 новых вагона.