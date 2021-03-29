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Первый троллейбус краснодарской сборки выйдет на линию в апреле

Первый троллейбус краснодарской сборки выйдет на линию в апреле

Краснодар, 29 марта. В Краснодаре начали собирать троллейбусы. Первый, местного производства, выйдет на линию уже в середине апреля. Это могло случиться и раньше, если бы не сбой в поставке комплектующих. Сейчас готовность машины оценивают в 90%. ФАН решил узнать подробнее о ее судьбе.

«Мы планировали 31 марта уже запустить на линию первую машину, но в связи с тем, что произошел сбой в поставке комплектующих. Не пришли сидения и необходимая система информационного обеспечения. Нам надо еще две недели. Как раз к 13 апреля — Международному Дню троллейбуса — я думаю, что мы эту работу завершим», — рассказал ФАН Артем Доронин, заместитель главы Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов попросил запланировать посещение производственного цеха и пообщаться непосредственно с сотрудниками — они должны поделиться опытом.

«Вся эта история затевалась не ради одной машины, а действительно мы хотим создать полный цикл сборки собственных машин в Краснодаре. Потребность огромная. И на 10 лет вперёд в планах, чтобы эта работа у нас велась, и мы на своей технике могли перевозить горожан и гостей кубанской столицы», — говорит Евгений Первышов, глава Краснодара.

В 2021 году планируют собрать не менее 10 машин, в дальнейшем темпы хотят наращивать. Троллейбусы, в том числе с автономном ходом, будут собирать на базе мастерских трамвайно-троллейбусного управления Краснодара (КТТУ), комплектующие поставляет компания «Алькор», процессу сборки специалистов научили сотрудники немецкой компании «КЛААС». Трёхстороннее соглашение об этом было подписано 14 января.

Первый троллейбус краснодарской сборки выйдет на линию в апреле

Это абсолютно новые троллейбусы в кузове, который еще не представлен на российском рынке. Процесс сборки на месте позволяет серьезно экономить. Практически каждый четвертый будет получаться бесплатно, если сравнить с покупкой готовой техники. Достигнутые договоренности с иностранной компанией позволят получить российские машины немецкого качества. Стоит цель — обновить 143 единицы подвижного состава, общая потребность на ближайшие годы — около 200 штук.

«До перехода к полному циклу производства мы занимались крупноузловой сборкой техники, накоплен большой опыт, которым работники готовы поделиться, в том числе с коллегами из Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На заводе уже много лет работает внутренняя система наставничества, когда более опытный сотрудник передает свои знания новому члену команды. Поэтому наши работники не только владеют знаниями о производстве машин, но и обладают навыками для их грамотной передачи», — прокомментировал Ральф Бендиш, генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре.

Краснодарские троллейбусы будут как обычными, так и с увеличенным автономным ходом. Делать будут и электробусы, не меняя при этом конструкцию кузова. Дизайн разработали специально для Краснодара. Технику оснастят мощной системой кондиционирования, также продуман обогрев салона. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием. Запас автономного хода составит 25 км. Для маломобильных горожан там предусмотрели откидной пандус в средней двери и место для крепления инвалидных колясок. Машины низкопольные, уровень внешнего и внутреннего шума минимальный. Они рассчитаны на 110 мест, 35 из них сидячие, это больше чем в других современных моделях.

«Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев относится к отрасли с пристальным вниманием. В регионе действует серьезный комплекс мер государственной поддержки. И такая отрасль, как машиностроение, является для нас приоритетной», — подтвердили ФАН в пресс-службе администрации региона. 

Первый троллейбус краснодарской сборки выйдет на линию в апреле

Имеются также планы на поставку машин, собранных в Краснодаре, в другие города Кубани. Об этом ранее заявлял директор «КТТУ» Александр Грачев. Он уверен, что как только в столице региона смогут обновить технику и обеспечить потребность жителей в новых троллейбусах, то, естественно, можно рассматривать вопрос производства для соседей — Новороссийска и Армавира. Возможен выход и на другие регионы России. 

«Мы способны сегодня в регионе производить конкурентоспособную качественную продукцию и тот опыт, который будет применять муниципальное предприятие, поможет не только обеспечить электротранспортом потребности края, но и близлежащие территории — Республику Крым, Ставропольский край, Ростовскую область», — заявил Иван Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края.

Добавим, что в столице Кубани идет масштабное обновление подвижного состава. В конце 2019 года в Краснодаре на линии вышли 12 новых троллейбусов с автономным ходом, за два последних года поступило 70 новых трамваев с улучшенными характеристиками работы и высоким уровнем комфортности для пассажиров и водителей. До конца 2021 года в город придет еще 33 новых вагона.

 

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