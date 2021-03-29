Мэр Краснодара жестко отчитал ответственных за работу бесплатных туалетов в городе

Краснодар, 29 марта. Жители и гости Краснодара с 15 марта получили возможность бесплатно пользоваться общественными туалетами, которые расположены в местах массового пребывания людей — парках, скверах, зеленых зонах. Был заключен контракт, по которому до 31 октября кабинки будут работать с 8 до 22 часов, а в ноябре и декабре с 10 до 20 часов. Но минувшие выходные показали, что не все отлажено в работе общественных уборных.

На совещании в мэрии Краснодара глава города Евгений Первышов остановился на этой теме подробно. Градоначальник отметил, что в выходные жители обратили внимание на проблему, о которой сообщили в социальных сетях.

«Мы ранее широко осветили, что это мы делаем для людей, что туалеты откроются и будут бесплатными для посещения. Отыграли конкурс, выделили деньги. Но, как показывает практика, не все у нас работает, не все еще отлажено. И вообще понимания, что эти строения — именно общественные туалеты, у жителей нет», — рассказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

Первышов сделал уже не первое замечание Владиславу Белому, директору департамента городского хозяйства и ТЭК. Мэр уточнил, что этот вопрос должен также касаться и внутригородских округов. Эти туалеты находятся на территориях скверов, парков, и жители пользуются ими бесплатно. Дал поручение — на уровне не ниже замглавы территории следить за работой кабин.

«Они должны быть такими, как прописано по условиям контракта — по санитарным требованиям, доступности. И, главное, они должны работать. Прошу внести дополнительные предложения: если где-то нужно еще поставить такие туалеты, мы расширим условия контракта и сделаем это. С этой недели никаких замечаний со стороны населения не должно быть. Следите внимательно. Это первое замечание, второго уже не будет», — жестко заявил Евгений Первышов.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре общественные туалеты в местах массового скопления людей решили сделать бесплатными. Пока до конца 2021 года, но скорее всего эта практика будет применяться и в последующие годы.