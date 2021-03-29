Порядок получения выплат на детей и коммунальных субсидий изменят на Кубани

Краснодар, 29 марта. На Кубани получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, а также выплаты на детей теперь можно будет как и раньше, до пандемии. Теперь необходимо каждые полгода подтверждать право на получение скидки по коммуналке. Поддержку детям в возрасте до трех лет окажут только при наличии заявления.

Отметим, что субсидию на ЖКУ продлят в беззаявительном порядке на следующие полгода, если дата продления выпадает на период 1 января — 1 апреля 2021 года. Тем, у кого после 1 апреля истекает срок ее предоставления, необходимо подавать документы и заявление в прежнем порядке.

«Право на получение этой меры социальной поддержки имеют жители Краснодарского края, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ (по установленным нормативам потребления) уходит больше определенной доли дохода: 22%, для многодетных семей это 15%», — рассказала ФАН начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий министерства труда и социального развития Краснодарского края Наталья Ролик.

Есть еще один важный момент. С 1 июля многие и вовсе могут остаться без таких субсидий, так как вступают в силу поправки в Жилищный кодекс России. Нововведения коснутся принятия решения об отказе в предоставлении либо о приостановлении субсидии на коммуналку. Такое решение могут принять, если у получателя есть долги по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за последние три года. Оговаривается и то, что это должно быть подтверждено вступившим в законную силу судебным актом. Информацию о наличии задолженности специалисты будут получать из системы ГИС ЖКХ.

Что касается пособий на детей до трех лет, то они снова будут продлеваться по заявлению. Это получателям не в новинку. Просто во время пандемии действовал иной, беззаявительный порядок.

«Выплату назначат, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Если человек обращается по истечению шести месяцев со дня рождения ребенка, то ежемесячную денежную выплату можно будет получать лишь со дня обращения. Поэтому очень важно следить за сроками», — дала совет начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций министерства труда и социального развития Краснодарского края Наталья Пономаренко.

В целом, заявление на такую выплату родители и законные представители должны подавать ежегодно, то есть когда ребенку исполняется один и два года. Также это необходимо сделать, если вы меняете место жительства.

Ранее ФАН писал о том, что социальные пенсии и детские пособия в России повысят с апреля. Это решение затронет интересы почти четырех миллионов граждан России.