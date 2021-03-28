Самый большой в России сноупарк открыли в Сочи

Краснодар, 28 марта. В горах Сочи 27 марта начался Quiksilver New Star Camp. Это фестиваль, соединяющий спорт, музыку, культуру и горы. Для гостей также там открыли самый большой сноупарк в России, который занимает площадь в 100 тысяч квадратов, он находится на трех высотах — 1300, 1600, 1800 метров.

Организаторы рассказывают, что там расположены восемь трамплинов, с высотой пролета до 20 метров, а также там есть 30 джиб-фигур и 120 тысяч кубометров снега. Подготовка к работе началась еще в феврале.

Сам фестиваль проходит на курорте «Роза Хутор» до 4 апреля, в рамках снежно-спортивного форума будет пройдет семь соревнований. Их участниками станут российские и зарубежные спортсмены, которые выступали на Олимпийских играх, а также чемпионы и призеры кубков и чемпионатов мира.

Ранее ФАН писал о том, что горнолыжный сезон на курорте «Красная поляна» в Сочи начался 24 декабря. Для посетителей там подготовили 30 километров трасс, 9 зон для фрирайда, 14 подъемников и три сноупарка