Две девятиэтажки-самостроя сносят в Сочи, ФАН узнал подробности

Краснодар, 28 марта. В Сочи по решению суда сносят два многоэтажных дома. Оба они являются объектами самовольного строительства. Всего на территории курорта по последним данным заключены договоры на снос 50 подобных объектов самовольного строительства, 29 из них уже исполнены, еще четыре находятся в стадии подготовки.



Продолжаются работы на улице Черноморской, 35 в Хостинском районе. Там недобросовестным застройщиком было возведено девять этажей дома. Разрешение на это он не получал. Администрация подала в суд, он встал на ее сторону, и вскоре на стройплощадке появилась тяжелая техника. Уже убрано два этажа, здание снесут до основания.



История самовольной постройки на улице Просвещения, 50 в Адлерском районе похожая. Там при строительстве были допущены грубые нарушения градостроительных норм. Участок, предназначенный для строительства небольшого дома, стал местом для возведения девятиэтажки. Снова суд и снос. Рабочие разобрали семь этажей здания.

«За десять лет в Сочи было получено разрешение на строительство порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. Это привело к большому количеству объектов точечной застройки и самостроев на территории курорта», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Сочи.

Из-за этого серьезно возросла нагрузка на инженерные сети, дороги и коммунальную инфраструктуру. Появился дефицит объектов спортивной инфраструктуры, стало не хватать мест в школах, детских садах.

«После всестороннего изучения и обсуждения этого актуального и острого вопроса нами было принято решение об ограничении с 1 июля строительства в Сочи многоквартирных домов на два года — до окончания разработки генерального плана. За это время город отдохнет от хаотичной застройки и получит новую инфраструктуру. При этом строительство социальных объектов в рамках финансирования из муниципального, краевого и федерального бюджетов будет продолжено», — рассказал Денис Юрковский, первый заместитель главы Сочи.

В 2020 году в Сочи обнаружили почти 300 объектов с признаками самовольного строительства. Суды завалены материалами о сносе самостроев — на рассмотрении более 500 дел. В наступившем году к этому перечню уже добавилось 60 подобных зданий.

Ранее ФАН сообщал о том, что на Кубани создадут единую систему контроля за всеми стройками в регионе. Самовольное строительство на Кубани — важная проблема, которую в регионе начали решать довольно жестко. Как правило, все объекты после решения суда идут под снос, например сейчас в самом центре Анапы сносят двенадцатиэтажный дом. Он тоже был возведен с нарушением законодательства и без разрешения.