Старинный винный погреб со столетними бочками нашли в Геленджике

Краснодар, 28 марта. При сносе ветхого здания в районе Тонкого мыса, на севере геленджикской бухты, была обнаружена интересная находка. На улице Десантной — помещение, похожее на бункер, длиной 49 метров. С мощными стенами и собственным микроклиматом. Внутри него находились деревянные бочки, которые очень хорошо сохранились.

В историко-краеведческом музее Геленджика считают, что это помещение когда-то было частью винодельни дачника Николая Карышева, которая находилась там в начале прошлого века. Специалисты предполагают, что бочкам не менее 100 лет.

«В погребе два помещения. Скорее всего, он так же использовался и во времена СССР, потому что штукатурка там достаточно современная. Кладка каменная. А хозяин погреба, винодел, упоминается в путеводителе, он 1914 года. Мы проведем исследование и позже скажем более точно», — рассказали ФАН в историко-краеведческом музее Геленджика.

Сейчас территория на которой обнаружено помещение — частная, но владелец участка решил передать бочки музею, они станут частью экспозиции, которая посвящена кубанскому виноделию, которую откроют в доме-музее имени Короленко.

Ранее ФАН писал о том, как сейчас развивается винодельческая отрасль в Краснодарском крае. В 2021 году на Кубани будет заложено 1,7 тыс. га молодых виноградников. Первые 120 га уже высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. На поддержку отрасли из бюджета региона будет направлено свыше 600 млн рублей. Эти деньги потратят на закладку новых насаждений и уход за виноградниками.