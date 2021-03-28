Первый пляж по новым стандартам сервиса и уровня отдыха в мае откроют в Анапе

Краснодар, 28 марта. В Анапе появится современный оборудованный пляж. Его уже обустраивают на Пионерском проспекте, неподалеку от отеля «Джамайка». Все работы ведут в строгом соответствии с экологическими стандартами. Отдых там будет доступен для всех желающих.

«Дизайнерский подход позволяет создать эстетический и концептуальный объект. Кроме зон отдыха с комфортабельными шезлонгами, столиками и зонтиками, в нем будут предусмотрены детские площадки, турники, санузлы, душевые, питьевые фонтаны, озеленение с автополивом, зона для пляжного волейбола, массажные кабинки, буфет, помещения для ячеек хранения личных вещей, медицинский пункт и многое другое», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Анапы.

Открыть первый пляж нового стандарта хотят уже в мае. Концепцию нового оформления анапских пляжей обсуждали на заседании Совета по развитию курортов и туризма. Ее разработали на основании методических рекомендаций минкурортов Кубани.

«В новой концепции мы предполагаем как минимум три варианта обустройства пляжей: «стандарт», «стандарт плюс» и «премиум». Независимо от типа пляжа неизменным будет качество благоустройства: дорожки, урны, раздевалки, спасательные посты, душевые и так далее. Другие элементы инфраструктуры будут варьироваться в зависимости от выбранного варианта», — сообщил ФАН Станислав Лобачев, вице-мэр Анапы.

Добавим, что показателем качества организации этого вида отдыха будет присвоение анапским пляжам «Голубого флага» — своеобразного свидетельства о высоком уровне комфорта, чистоты и безопасности. Мэр Анапы Василий Швец предложил автоматически продлевать сроки аренды пляжей для здравниц, получивших такую оценку.

Ранее ФАН писал о том, что названы самые популярные города в России для отдыха этим летом. Лидером стала Москва, далее в рейтинге стоит Симферополь, за ним Сочи. Анапа оказалась на 4 месте.