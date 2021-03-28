Открылась продажа «единых» билетов из России в Абхазию и обратно

Краснодар, 28 марта. «Единый» билет из регионов России в Абхазию и обратно на курортный сезон 2021 года уже доступен для покупки. Купив его, турист облегчает логистические процессы и может значительно сократить время в пути следования. Не секрет, что в «отпускных» днях дорог каждый час.

С 30 апреля по 30 сентября с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи можно добраться в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Пересекать границу с Абхазией можно как по российскому, так и по заграничному паспорту. В случае, если вы добираетесь «единым» способом, пересечение российско-абхазской границы проходит в таком формате: пассажиры должны пройти паспортный контроль самостоятельно. Автобус привозит туристов на КПП и пересекает границу отдельно. Затем, после юридических формальностей пассажиры возвращаются в автобус, который ждет их уже на территории Абхазии.

Купить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте РЖД. Билет «самолет + автобус» можно оформить через агентскую сеть «Транспортной клиринговой палаты».

Цена поездки: Сочи — Гагра — 458 рублей, Сочи — Пицунда — 506 рублей, Сочи — Гудаута — 582 рубля, Сочи — Новый Афон — 657 рублей, Сочи — Сухум — 707 рублей.

В прошлом туристическом сезоне добраться в Абхазию по «единому» билету можно было с 5 августа по 30 сентября. Таким способом воспользовались 1 100 человек. В 2019 году маршрут был менее популярным у гостей, даже при том условии, что в 2020 году отдыху многих помешали коронавирусные ограничения.

«Я ездила в прошлом году. Из Санкт-Петербурга на самолете, а дальше автобусом. Они большие, комфортабельные. Время в пути пролетает незаметно. И отдых там мне тоже понравился. Абхазия — на самом деле страна души. Была там в первый раз и обязательно вернусь еще», — говорит Кристина Горбенко, жительница Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН писал о том, где можно отдохнуть в Абхазии с детьми и почему стоит обратить внимание на это направление. Среди плюсов — чистейшее море, немноголюдные пляжи и демократичные цены. При этом качество сервиса иногда «хромает».