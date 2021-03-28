Кубань предложит школьникам и студентам круглогодичный туристический кешбэк

Краснодар, 28 марта. На курорты Кубани приходится значительная часть всех туров, которые жители России покупают по программе туристического кешбэка. По ней можно получить обратно 20% от стоимости путевки зимой и в межсезонье. Президент России Владимир Путин попросил проработать вопрос расширения программы и сделать ее более удобной и выгодной для школьников и студентов — продавать их круглый год.

Глава государства сделал это заявление на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Теперь очередь за правительством России, которому и было дано поручение.

Инициативу президента прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметив, что регион готов включиться в такую работу.

«На кубанских курортах сегодня созданы все условия для молодежного отдыха. И это не только пляжи или горные маршруты. Есть много предложений в сфере археологического, спортивного, аграрного туризма. И нам важно, чтобы как можно больше молодых жителей нашей страны могли ими воспользоваться», — рассказал Вениамин Кондратьев, глава администрации Краснодарского края.

Ранее ФАН писал о том, что туристический кешбэк для российских школьников и студентов может начать работу уже этим летом.