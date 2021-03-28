Массовый демонтаж шлагбаумов во дворах многоэтажек идет в Краснодаре

Краснодар, 28 марта. В столице Кубани продолжается работа по приведению городских территорий в соответствие с новыми правилами противопожарного режима, которые были утверждены Правительством РФ и вступили в силу с 1 января 2021 года. Специалисты уже выявили 518 шлагбаумов и заграждений, установленных с нарушениями. 137 из них находятся на земле муниципалитета. 75 уже успели демонтировать. ФАН выяснял, какая участь ждет остальные объекты.

В мэрии провели совещание, на него пригласили представителей различных подразделений администрации, сотрудников МЧС, городской службы спасения, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Были на нем и жители Краснодара, для которых эта тема предельно важна.

«Хочу отметить, что мы не нацелены на карательные меры. Наша задача — обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб к месту проведения работ. Прежде всего, это в интересах самих жильцов. Безусловно, УК, ЖСК, ТСЖ включились в процесс, предлагают собственникам варианты приведения уже существующих заграждений к нормативному состоянию. Совместно с надзорными органами и администрациями округов мы продолжаем вести разъяснительную работу. Приоритет пока отдаём мерам убеждения, а не административного воздействия», — рассказал Виталий Казликин, начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара.

Проблемными эти объекты стали 1 января 2021 года, когда начали действовать изменения в правилах противопожарного режима, которые утверждены постановлением Правительства РФ. Теперь все ворота и шлагбаумы должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной и аварийной техники.

«Они могут быть разрешены, если автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации, находятся под круглосуточным наблюдением охранника или консьержа, обеспечена видео- и аудиосвязь с ограждением — дежурный при этом может находиться удалённо», — рассказал Виталий Немеренко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Краснодара ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

А вот шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота, которые мешают въезду или проезду пожарной техники во дворы домов и если их можно открывать только при помощи индивидуального чипа — стали вне закона. В Краснодаре уже выдано около 100 предостережений владельцам таких заграждений.

В столице Кубани обнаружено более 500 таких незаконных объектов, по части из них, которые находятся на муниципальной земле уже вынесли постановления о демонтаже, осталось убрать около 60 шлагбаумов. Вместе с этим началась работа по поиску собственников тех участков, на которых расположены подобные конструкции. Документы позднее передадут в надзорные ведомства, которые будут принимать меры, в том числе и административные.

О том, что делать с незаконным ограждением — сносить или приводить в соответствие с нормами, должны решать собственники на общем собрании жильцов.

«Я считаю, что шлагбаум нужен, это наша безопасность во дворе. Дом у нас хороший, много ребятишек на детской площадке. Так он становится закрытым, гораздо меньше вероятность, что какая-то беда приключится с ребенком. Понимаю, что спецтехнике может быть сложно, но я все-таки хочу, чтобы двор оставался закрытым», — говорит Альбина Ветрова, житель Краснодара.

Альбина добавляет, что далеко не всегда установка или демонтаж шлагбаума может помочь. И приводит пример, с которым сложно не согласиться тому, кто бывал в жилых комплексах, находящихся на улице Селезнева, в самом ее начале.

«Там куча высоток и весь двор перегорожен шлагбаумами. Причем порой первый относится к одному, второй ко второму дому и так далее. Проехать просто нереально не только пожарной машине, но и обычной. А весь коллапс, по моему мнению, из-за жадности застройщиков — домов настроили, а парковочных мест нет, дворы очень узкие. Кто вообще им разрешил такое строить?», — рассказала Альбина Ветрова.

Есть и положительные примеры того, как можно «убить двух зайцев», оставить заграждения и при этом соблюсти все требование. Например, УК «Времена года». Коммунальщики при поддержке жильцов организовали диспетчеризацию внутридворовых ограждений — через систему видео- и аудиосвязи дежурный удаленно контролирует шлагбаумы и может открывать их для проезда пожарной техники в случае необходимости.

«Это один из современных методов, который позволяет привести заграждение в нормативное состояние — привлечь к дежурству одного человека, к примеру, на 30 домов, который всегда обеспечит беспрепятственный проезд экстренным службам», — рассказали ФАН в мэрии Краснодара.

Предполагается также, что чуть позже проработают вопрос развития диспетчеризации во всех микрорайонах города по программе «Безопасный город».

Ранее ФАН писал о том, как законно установить шлагбаум во дворе многоквартирного дома.