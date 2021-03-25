Почти миллион цветов появится на улицах Новороссийска

Краснодар, 25 марта. В Новороссийске начались масштабные работы по озеленению города. В марте посадили 164 розы и 114 кустов можжевельника «Принц Уэльс» на подпорных стенах в Восточном районе. Но это далеко не вся работа, которая будет проведена. До конца года в городе высадят более 830 тысяч различных цветов.

Озеленение решено провести в несколько этапов. Для летнего оформления предназначено 437 тысяч цветов. Для осенне-зимнего — 395 тысяч штук. Для весенней посадки закупили 732 саженцев деревьев и более тысячи кустарников. Часть из них уже высадили. Уход за растениями будет обеспечивать Центр озеленения и благоустройства.

«На территории набережной имени Адмирала Серебрякова установили «Ароматическую клумбу». На ней разместили более 550 кустов лаванды и более 150 чабреца. Кроме того, здесь высадят более 330 кустиков мучнистой сальвии и 1 160 штук альтернатеры. Такая же клумба находится на улице Исаева, 4. Там растет юкка и два вида можжевельника», — рассказал в Instagram Игорь Дяченко, глава Новороссийска.

В Центральном районе в сквере на улице Мира сделают цветочные пирамиды. Это будет вертикальное озеленение — новый формат для Новороссийска. Он позволяет на небольших по площади участках сделать красивые зеленые композиции.

В городе приведут в порядок газоны, их площадь превышает 34 тысячи квадратных метров, из них более 26 тысяч засеют новой травой и установят систему автополива.