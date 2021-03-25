Бывший замглавы Майкопа получил 12 лет строгого режима за взяточничество

Краснодар, 25 марта. Суд в Майкопе приговорил бывшего заместителя главы администрации столицы Адыгеи к длительному сроку заключения. В 2018 году Михаил Галушко попался на взятках. Общая сумма составила чуть более 400 тысяч рублей.

Деньги Галушко требовал от руководителей местных частных компаний. Если они не шли на его условия — обещал проблемы в своевременной приемке и оплате услуг по муниципальным контрактам между администрацией города и этими организациями — об этом ФАН рассказали в пресс-службе СКР по Адыгее.

Официальные обвинения сразу по четырем эпизодам ему предъявили в январе 2020 года. Чиновник в мэрии курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, а также крупные муниципальные предприятия: «Майкопские тепловые сети», «Майкопское троллейбусное управление», «Майкопводоканал» и некоторые другие.

«Майкопский городской суд признал его. виновным в совершении преступлений предусмотренных п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что обвинение в суде поддерживала прокуратура Майкопа. Отбывать срок бывший чиновник будет в колонии строгого режима, но приговор пока в законную силу не вступил.

24 марта ФАН писал о задержании главы Майкопа, в отношении него возбудили уголовное дело. Андрея Гетманова подозревают в вымогательстве. Главой города он стал в феврале 2018 года. До этого работал на космодроме Байконур, а позже стал депутатом Государственного совета Адыгеи.